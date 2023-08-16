Назван китайский автомобиль, который не теряет в цене

Китайские автомобили за два года не теряют в стоимости. Как передает Day.Az, самым ликвидным трехлетним "китайцем" стал Cherry Tiggo 4, свидетельствуют данные "Авто.ру".

По данным сервиса, многие модели из Поднебесной несильно уступают конкурентам по динамике цен.

В лидеры роста среди китайцев кроме Chery Tiggo 4 вошли Changan CS35PLUS, Changan CS75, а также Geely - Atlas и Coolray, которые одинаково выросли в цене, на 128% за прошедшие три года.

"Почти все модели в нашем рейтинге до сих пор представлены в салонах официальных дилеров. Как результат, остаточная стоимость трехлетних китайских машин не уступает европейским конкурентам", - отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики "Авто.ру" Алексей Муханов.