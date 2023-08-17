Названы сроки начала производства пикапа Kia Tasman

Производство нового пикапа Kia Tasman начнется в 2025 году в Южной Корее. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, автомобиль будет представлять собой рамный пятиместный пикап с двойной кабиной, грузоподъемностью одна тонна и высоким дорожным просветом. Тестирование машин завершится до конца этого года, а продажи начнутся в середине следующего сразу после премьеры.

В зависимости от рынка сбыта автомобиль будет предлагаться с двигателем внутреннего сгорания или электромотором. Мощность силовых установок неизвестна.