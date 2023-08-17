Автобренд Zenvo представил конкурента Bugatti

Датский автопроизводитель Zenvo представил новый суперкар Zenvo. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автомобиль оснащается 6,6-литровым бензиновым мотором с четырьмя турбинами. Мощность двигателя составляет 1250 л.с. Если установить на машину три дополнительных электродвигателя по 200 л.с. каждый (один на заднюю и два на переднюю ось), мощность Aurora увеличилась до 1850 л.с. Разгон с места до 100 км/ч составляет 2,5 с., а максимальная скорость - 365 км/час.

Кузов модели выполнен на 70% из углеволокна. Версий будет две: дорожная - Tur и для трека - Agil. Всего планируется изготовить 50 экземпляров Aurora. Производство стартует в 2025 году в городе Престе (Дания). Стоимость автомобиля не называется.