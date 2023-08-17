Электрический Mercedes-Benz CLA засняли на дорогах

Новый "бюджетный" электрический Mercedes-Benz CLA был замечен на дорогах в камуфляже, передает Day.Az со ссылкой на Autoexpress.

Новые модели электромобилей немецкий гигант представит уже 5 сентября на IAA Mobility в Мюнхене, вероятно, среди них будет и новый CLA. Как минимум сама компания говорила, что событием выставки в этом году станут машины начального уровня.

Стоит отметить, что изначально модель планировали назвать EQA, акцентируя внимание на электрической составляющей, но теперь компания, напротив, собирается отказаться от бренда EQ, потому что собирается всё активнее переходить на электромобили.