Tesla снизила цены на дорогие электромобили

Американская компания Tesla начала продажи дешевых версий электрокаров Model S и X. Об этом сообщает издание CNET, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В корпорации выпустили электромобиль Model S, который оценили в 78 490 долларов. Также в продаже появился Model X, который стоит 88 490 долларов. Новые версии электромобилей оказались на 10 тысяч долларов дешевле, чем обычные модификации.

В обоих случаях автопроизводитель снизил запас хода электрокаров примерно на 80 миль, или 130 километров. Так, тяговая батарея Model S рассчитана на 515 километров, Model X - 433 километра. По словам журналистов, описанные модели являются самыми дорогими в линейке Tesla.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что новые версии электромобилей фактически ничем не отличаются от старых. Однако в более дешевых электрокарах максимальная емкость батареи ограничена программной блокировкой. По словам автомобильного эксперта Антуана Гудвина, вероятно, владельцы машины смогут снять блокировку за дополнительную плату или в чрезвычайной ситуации по запросу в службу поддержки Tesla.