Infiniti показала предвестника нового поколения кроссовера QX80 - ФОТО
Японская компания Infiniti представила новый концепт QX Monograph, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Машина предвещает собой появление нового поколения QX80, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.
Автомобиль получил полностью новый кузов с оригинальной формой остекления, выдвижными ручками дверей и более аэродинамическими линиями. Однако общая стилистика с большой решеткой радиатора и брутальными формами сохранена от предыдущего поколения.
Кроме того, QX Monograph стал первым концептом, который примерил на себя обновленный логотип компании. Спереди установлена оригинальная двухэтажная оптика, а сзади - монофонарь.
Пока что в компании не поделились изображениями салона автомобиля и не раскрыли технические характеристики модели.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре