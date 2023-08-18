Infiniti показала предвестника нового поколения кроссовера QX80
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Японская компания Infiniti представила новый концепт QX Monograph, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Машина предвещает собой появление нового поколения QX80, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Автомобиль получил полностью новый кузов с оригинальной формой остекления, выдвижными ручками дверей и более аэродинамическими линиями. Однако общая стилистика с большой решеткой радиатора и брутальными формами сохранена от предыдущего поколения.

Infiniti показала предвестника нового поколения кроссовера QX80

Infiniti показала предвестника нового поколения кроссовера QX80

Infiniti показала предвестника нового поколения кроссовера QX80

Кроме того, QX Monograph стал первым концептом, который примерил на себя обновленный логотип компании. Спереди установлена оригинальная двухэтажная оптика, а сзади - монофонарь.

Пока что в компании не поделились изображениями салона автомобиля и не раскрыли технические характеристики модели.