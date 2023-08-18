Infiniti показала предвестника нового поколения кроссовера QX80

Японская компания Infiniti представила новый концепт QX Monograph, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Машина предвещает собой появление нового поколения QX80, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Автомобиль получил полностью новый кузов с оригинальной формой остекления, выдвижными ручками дверей и более аэродинамическими линиями. Однако общая стилистика с большой решеткой радиатора и брутальными формами сохранена от предыдущего поколения.

Кроме того, QX Monograph стал первым концептом, который примерил на себя обновленный логотип компании. Спереди установлена оригинальная двухэтажная оптика, а сзади - монофонарь.

Пока что в компании не поделились изображениями салона автомобиля и не раскрыли технические характеристики модели.