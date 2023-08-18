Acura представила свой самый мощный автомобиль

Премиальная марка Acura, принадлежащая концерну Honda, представила кроссовер ZDX нового поколения. Автомобиль презентовали в рамках фестиваля в калифорнийском городе Монтерей, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Машина первого поколения обладала бензиновым мотором и кузовом кросс-купе, однако популярности она так и не снискала. Теперь под маркой ZDX будет выпускаться электромобиль.

Как и ожидалось, модель будет построена на шасси концерна General Motors и станет ближайшим родственником Cadillac Lyriq. В будущем машину заменят электромобили уже на собственном шасси Honda.

Новинка будет доступна как с задним, так и с полным приводом. Мощность базовой заднеприводной версии составит 340 л.с., следом идет такая же по мощности полноприводная модификация и, наконец, 500-сильный полноприводный вариант.



Все модификации оснащаются унифицированной батареей емкостью 102 кВт·ч. В зависимости от мощности ее заряда хватает до 523 км.