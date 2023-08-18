Спорткар с самым мощным в мире V12 представили в Дании

Датская автомобильная компания Zenvo показала новое спорткупе Aurora, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Модель будет доступна в трековом варианте Agil и дорожном - Tur, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Кузов автомобиля выполнен из углепластика и на разных версиях отличается преимущественно количеством аэродинамических элементов, которые влияют на прижимную силу.

В салоне автомобиля установлена центральная консоль с физическими кнопками, здесь нет большого сенсорного экрана мультимедийной системы. Однако мультимедиасистема интегрирована в приборную панель и управляется при помощи кнопок на двухспицевом мультируле.

Основной фишкой автомобиля стал бензиновый V12 с четырьмя турбинами объемом 6,2 л, вместе с которым работает семиступенчатый "робот". Мощность ДВС составляет 1250 л.с., что делает его самым мощным мотором этой компоновки в мире. Дополнительно с мотором работает 200-сильный электродвигатель на задней оси. Разгон до 100 км/ч составляет 2,5 с. Максимальная скорость - 365 км/ч.

В более дорогих исполнениях силовая установка дополняется еще двумя электродвигателями на передней оси, в результате чего суммарная мощность может возрасти до 1850 л.с. Разгон до первой сотни занимает около 2,3 с. Максимальная скорость - 450 км/ч.