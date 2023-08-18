Geely представил новый автомобильный бренд Ji Yue

Компания Geely совместно с IT-гигантом Baidu объявили о создании нового бренда Ji Yue.

Как передает Day.Az, об этом говорится в полученном Autonews пресс-релизе.

Первым в линейке производителя будет премиальный кроссовер Ji Yue 01. Как уверяет компания, новинка призвана пересмотреть концепцию интеллектуальной мобильности, поэтому машина отвечает всем предпочтениям самых продвинутых водителей.

Полноценный дебют Ji Yue 01 состоится в четвертом квартале 2023 года. Машина построена на платформе Geely SEA, которая лежит в основе Zeekr 001 и Smart #1. Она позволяет внедрить в автомобиль множество передовых электронных помощников, в том числе систему автономного вождения.

Техническая часть пока не раскрывается, однако известно, что модель получит полностью электрическую силовую установку.



Помимо продаж и производства автомобилей, Ji Yue займется маркетингом и созданием собственной сети зарядных станций в Китае.