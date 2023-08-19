Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры
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Официальная премьера Lamborghini Lanzandor должна состояться через несколько часов на Неделе автомобилей в Монтерее, но в Сети уже появились рендеры машины. Они демонстрируют несколько непропорциональный кроссовер, передает Day.Az со ссылкой на auto.ru.

Уникальный Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры. Выглядит автомобиль странно

Вообще идея водрузить кузов спорткара на большие колёса, чтобы увеличить клиренс, не очень согласуется с концепцией спорткара, который должен быть максимально прижатым к земле, но у коллег из Ferrari явно получилось лучше: выполненный по той же формуле 2 + 2 (двое взрослых и двое детей) Ferrari Purosangue выглядит гармоничнее.

Уникальный Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры. Выглядит автомобиль странно

Уникальный Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры. Выглядит автомобиль странно

Формой фар Lanzandor напоминает концепт Lamborghini Estoque 2008 года, фонари сочетают в себе черты Estoque и Sian. Задний бампер дополнен массивным диффузором.

Уникальный Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры. Выглядит автомобиль странно

Уникальный Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры. Выглядит автомобиль странно

Lamborghini Lanzandor получит вместительный (в сравнении с другими Lamborghini) багажник, в салоне будет цифровая приборная панель и экран для переднего пассажира, но не будет привычного центрального экрана медиасистемы.

Уникальный Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры. Выглядит автомобиль странно

Lamborghini Lanzador - это первый электромобиль компании. Интересно будет оценить его мощность и данные о запасе хода. Продавать спорткар-внедорожник будут только наиболее лояльным клиентам.