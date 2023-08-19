Lamborghini Lanzador рассекретили до премьеры

Официальная премьера Lamborghini Lanzandor должна состояться через несколько часов на Неделе автомобилей в Монтерее, но в Сети уже появились рендеры машины. Они демонстрируют несколько непропорциональный кроссовер, передает Day.Az со ссылкой на auto.ru.

Вообще идея водрузить кузов спорткара на большие колёса, чтобы увеличить клиренс, не очень согласуется с концепцией спорткара, который должен быть максимально прижатым к земле, но у коллег из Ferrari явно получилось лучше: выполненный по той же формуле 2 + 2 (двое взрослых и двое детей) Ferrari Purosangue выглядит гармоничнее.

Формой фар Lanzandor напоминает концепт Lamborghini Estoque 2008 года, фонари сочетают в себе черты Estoque и Sian. Задний бампер дополнен массивным диффузором.

Lamborghini Lanzandor получит вместительный (в сравнении с другими Lamborghini) багажник, в салоне будет цифровая приборная панель и экран для переднего пассажира, но не будет привычного центрального экрана медиасистемы.

Lamborghini Lanzador - это первый электромобиль компании. Интересно будет оценить его мощность и данные о запасе хода. Продавать спорткар-внедорожник будут только наиболее лояльным клиентам.