Ford представил самый мощный Mustang в истории

Ford показал заряженное спорткупе Mustang GTD. Как сообщает пресс-служба бренда, над машиной работала инжиниринговая компания Multimatic, которая известна своими проектами гоночных Ford, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Главной особенностью новой спецверсии стала улучшенная аэродинамика, достигнутая за счет применения нового капота, крыльев и спортивного обвеса. При этом компания предусмотрела опциональный пакет регулируемых аэродинамических элементов, работающих вместе с активным антикрылом.

При этом в автомобиле сильно облегчили кузов, убрали задний диван, а вместо багажника разместили систему охлаждения коробки передач. Уже в базе машина оснащается 20-дюймовыми колесными дисками, широкими покрышками и карбон-керамическими тормозами.

Оснащается Ford Mustang GTD 5,2-литровым атмосферным V8, который выдает "не менее 800 л.с. и агрегатируется с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом специальная система Variable Traction Control позволит настраивать мощность двигателя в реальном времени.



Автомобиль выпустят ограниченным тиражом по цене от $300 тыс. каждый. Продажи начнутся в конце 2024 либо в начале 2025 года.