Представилен рестайлинговый кроссовер Kia Sorento

Практически сразу вслед за выходом на рынок нового поколения Hyundai Santa Fe корейцы представили публике обновленный Kia Sorento. О смене поколений модели младшего бренда Hyundai Motor речь пока не идет, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

"Фейслифтнутый" Kia Sorento получил посвежевшую внешность, но полностью сохранил техническую начинку. Его двигатели остались прежними: 2,2-литровый дизель мощностью 194 л. с. и 2,5-литровая "бензинка" производительностью 281 "лошадей". В топовых комплектациях на машину устанавливают гибридную силовую установку с 1,6-литровым 180-сильным бензиновым наддувным мотором. "Гибрид" комплектуется шестиступенчатым "автоматом", а машины с честными ДВС - восьмиступенчатой АКП. Привод, как и прежде, может быть как передним, так и полным.

Внешне рестайлинговый "Соренто" отличается от предшественника иным передним бампером, а также переработанными решеткой радиатора и головной оптикой. Сзади переделки свелись к символическому "подпиливанию" бампера и косметической модификации фонарей. В салоне кроссовер обзавелся "слипшимися" 12,3-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедийной системы. Дизайнеры также переформатировали блок управления климатом и изменили форму дефлекторов вентиляции. В топовых комплектациях появился 10-дюймовый проекционный дисплей.

Модель с бензиновым 2,5-литровым двигателем предлагается по цене 35-42 млн. корейских вон, с 2,2-литровым дизелем - за 37-44 млн. вон, а "гибрид" - за 42-45 млн. вон.