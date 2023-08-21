Названы сроки появления кроссовера Aito M7 с автопилотом

Кроссовер Aito M7, оборудованный автопилотом, будет представлен в Китае в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От обычной версии Aito M7 автомобиль с автопилотом отличается лидаром, размещенным на крыше над лобовым стеклом. Еще два лидара встроены в крылья. Эти датчики, а также мощная вычислительная платформа, обеспечат работу функций системы автономного вождения Huawei ADS 2.0 в любое время и при любой дорожной обстановке.

Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с. и 271-сильный электомотор. Суммарная отдача агрегата составляет 423 л.с.