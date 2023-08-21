Toyota Land Cruiser 70 засняли в новой версии

На фотографии, сделанной в ОАЭ, запечатлена новая версия недавно модернизированного внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Почему-то во время официальной премьеры Toyota не показала такой вариант, а меж тем за счет более короткой базы он имеет лучшую геометрическую проходимость в сравнении с пятидверной машиной, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Но на этом все особенности укороченной машины не заканчиваются. Она также получила матерчатый верх (учитывая, что версия для стран с жарким климатом, это нормально) и бензиновый атмосферный мотор 1GR-FE (V6 объемом 4,0 литра).

Напомним, во время официальной премьеры Toyota показала лишь пятидверный Land Cruiser 70. Тогда же стало известно, что автомобиль будет оснащаться либо дизельным 4,5-литровым мотором V8 (в Австралии), либо более современным 2,8-литровым четырехцилиндровым.

Все подробности и цены будут раскрыты чуть позже, когда в ОАЭ состоится локальная премьера модернизированного Land Cruiser 70.