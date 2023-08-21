Представлен BAW Jishi 01

BAW неожиданно представила в Китае интересный внедорожник под названием Jishi 01. Вообще компания выпускает довольно простые автомобили (их уже даже начали выпускать в России), но Jishi 01 - это совершенно новый уровень, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

BAW Jishi 01 выполнен в современной внедорожной стилистике, здорово напоминающей Land Rover Defender 130. Габариты составляют 5295 х 1980 х 1869 мм, колесная база - 3010 мм.

Jishi 01 - это подзаряжаемый гибрид с тяговой батареей большой емкости. Если обычно в таких авто устанавливают батарею емкостью около 20-30 кВт•ч, то в данном случае используется батарея емкостью 56 кВт•ч! Для сравнения, в отечественном электромобиле Evolute i-PRO стоит тяговая батарея меньшей ёмкости - 53 кВт•ч.

На зарядку батареи в Jishi 01 работает 1,5-литровый турбомотор, передние колеса вращает электромотор мощностью 204 л.с., задние - электромотор мощностью 272 л.с. Запас хода на чистом электричестве составляет 235 км, общий запас хода заправленной и заряженной машины - 1115 км.

Jishi 01 может быть как 6-, так и 7-местным. В салоне - цифровая приборная панель и медиасистема с большим экраном, еще один экран для задних пассажиров закреплен на потолке. Из оснащения - две беспроводные зарядки для смартфонов и... кухня, встроенная в заднюю дверь с внутренней стороны. В кухонный модуль встроен кран с питьевой водой и откидная секция-столик для готовки.

Стоимость BAW Jishi 01 будет объявлена 22 августа, тогда, вероятно, раскроют дополнительные подробности об автомобиле.