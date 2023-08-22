Начались продажи кроссовера Chery Explore 06

В Китае начались продажи нового кроссовера Chery Explore 06, сообщает Day.Az со ссылкой на Autonews. Автомобиль представлен в четырех комплектациях по цене от 116 900 до 139 900 юаней.



Автомобиль выполнен в новой стилистике Chery и имеет угловатые внедорожные формы. При этом автомобиль должен появиться и в России, но под новым брендом Jaecoo. Во время премьеры кроссовера на стенде также представили еще два варианта Explore 06 с другими решетками радиатора, внедорожным обвесом и светотехникой на крыше. Габариты: 4538 мм в длину, 1898 мм в ширину и 1680 мм в высоту. Колесная база - 2672 мм.

В оснащение автомобиля войдет 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальная приборная панель, система интеллектуальной помощи водителю, система кругового обзора.

Силовая установка состоит из 1,6-литрового турбомотора мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает ДВС в связке с семиступенчатым "роботом". Привод передний или полный.