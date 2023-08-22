BAW показала новый кроссовер Jishi 01 с кухней в багажнике

В базе Минпромторга КНР новинка "засветилась" еще в начале июня. А в августе на официальной странице марки Jishi в соцсети Weibo появились фотографии первенца бренда, который очень похож на британский Land Rover Defender, хотя у некоторых технических решений аналогов нет, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Компания BAW несколько лет назад отделилась от концерна BAIC и решила идти своим путем. Маркетологи начали работать над новой маркой, и ее первой моделью стал кроссовер, который изначально назывался Stone 01, а теперь - Jishi 01.

Длина "Джиши" с учетом запасного колеса на задней двери составляет 5295 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1869 мм, а размер колесной базы равен 3010 мм. То есть по габаритам и дизайну кузова он напоминает Land Rover Defender 130.

Салон отделан довольно богато: кожа и ценные сорта дерева, а на передней панели расположились два крупных экрана. Физических клавиш нет - все функции "зашиты" в "софт". Пользоваться ими можно только через меню сенсорного монитора мультимедийной системы.

Но главная особенность автомобиля - кухня в багажнике. На внутренней части пятой двери закреплены "кулер" для воды, электроплита и небольшой стол.

По технике кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид. В составе силовой установки - 1,5-литровый мотор, выполняющий роль генератора, и два электродвигателя мощностью 204 л. с. и 272 л. с., вращающие колеса. Заявленная дальность хода - 1115 км. А что касается цен, то о них мы узнаем во время официальной презентации 22 августа.