Toyota патентует название новой модели

8 августа текущего года Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака Land Hopper в Японии, а уже 17 августа местное патентное бюро опубликовало соответствующие документы. В описании патента указано, что зарегистрированный торговый знак относится к классу автомобилей, мотоциклов и велосипедов, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Toyota Compact Cruiser EV

О новом товарном знаке Toyota сообщили участники онлайнового ресурса Toyota Land Cruiser Forum. Они полагают, что под названием Land Hopper может дебютировать совершенно новый внедорожник японской компании, который засветили во время премьеры новейшего Land Cruiser Prado 250. То изображение напомнило показанный в 2021 году концепт Compact Cruiser EV - электромобиль, схожий со снятым с производства FJ Cruiser.

Если так, то Land Hopper окажется гораздо компактнее любого из Land Cruiser и, естественно, не сможет похвастать такой же проходимостью. С другой стороны, Land Hopper станет одним из самых передовых внедорожников Toyota.