Румынский автобренд планирует конкурировать с Jeep

Французский концерн Renault Group планирует сделать из бюджетного румынского бренда Dacia (входит в структуру Renault) конкурента марки Jeep на европейском рынке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на motor1.com.

Как заявил главный дизайнер французского автопроизводителя Лоуренс ван ден Акер, у Jeep нет серьезного конкурента в Европе, поэтому им может стать Dacia. Это бренд, который очень хорошо подходит для людей, которые любят отдых на свежем воздухе.

Первой моделью в рамках новой концепции станет новый Dacia Duster, выпуск которого намечен на 2024 год. Затем фирма выпустит более крупную модель Bigster. При этом в компании не намерены переводить свои машины в премиальный сегмент.