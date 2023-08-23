Совершенно новый Volkswagen Tiguan 2024

Уже скоро состоится официальная премьера совершенно нового Volkswagen Tiguan 2024 (автомобиль уже снимают для рекламы). В нем будет много всего нового, но в первом видеоролике разработчики решили начать издалека, и рассказали о переключателе Driving Experience. Решение нельзя назвать революционным, но на видео все кажется вполне удобным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, driving Experience - это круговой селектор, размещенный на центральном тоннеле справа от водителя. В центре него - кнопка, с помощью которой происходит выбор функции (например, звук, подсветка или режимы езды), а уже селектором выбираются различные параметры.

Volkswagen Tiguan 2024 окажется чуть больше предшественника, но колесная база не изменится. Автомобиль будет построен на платформе MQB Evo - усовершенствованной версии нынешней платформы.

В оснащение войдет цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма и медиасистема с экраном диагональю 12,9 или 15 дюймов (в зависимости от версии). А еще будет проекционный дисплей и передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем.

Данных о двигателях нет: сообщается лишь, что в Европе по-прежнему будет выбор между бензиновым и дизельным мотором, а также гибридной силовой установкой.