Kia Sorento 2024 во всех деталях

Несмотря на то, что Kia пока не раскрыла все технические подробности о внедорожнике Sorento 2024, компания уже не делает из него никакого секрета: автомобили в разных цветах и в разных исполнениях салона выставили на всеобщее обозрение в торговом центре в Южной Корее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, ролик длится 8,5 минут, и он довольно информативный: оператор заглянул и под капотом (хорошо показана гибридная версия), и в багажник, и в салон (который может быть 5-, 6- и 7-местным). В общем, после просмотра ролика никаких секретов не остается - за исключением, разве что, цен и моторной гаммы.

Судя по всему, дебют внедорожника на домашнем рынке состоится уже очень скоро - в течение ближайших недель. После этого стартуют продажи. А вот в Европе и США автомобиль появится, скорее всего, уже в следующем году.