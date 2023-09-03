Changan начал выпуск нового лифтбека Qiyuan A07

В Китае начался выпуск новых лифтбеков Changan Qiyuan A07. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель будет представлена 25 августа на автосалоне в Чэнду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель представляет собой электромобиль, построенный на платформе EPA 1. Длина лифтбека - 4905 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1480 мм. Changan Qiyuan A07 анонсирован с единственным электромотором на задней оси. Мощность двигателя составляет 258 л.с. Также будет выпускаться другая версия - последовательный гибрид. Он имеет тяговый электромотор мощностью 218 л.с. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 1.5 л, который предназначен для подзарядки аккумулятора.

Емкость аккумулятора - 80 кВт.ч. Запас хода автомобиля составляет 710 км.