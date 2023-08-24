Chery покажет новый кроссовер iCar 03 с оригинальным стайлинг-пакетом

Китайская компания Chery представит на грядущем автосалоне в Чэнду, который начнется 25 августа, новую версию кроссовера iCar 03 со специальным стайлинг-пакетом, сообщает Autohome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, автомобиль получил хромированную решетку радиатора в ретростиле, другой бампер, хромированные корпуса зеркал заднего вида, хромированные колесные диски, светотехнику и багажное отделение на крыше, а также декоративную полосу на борту кузова.

iCar - это новый суббренд корпорации Chery, который ориентируется на производство и выпуск электрических автомобилей среднего ценового сегмента. Кроссовер iCar 03 создан в новой корпоративной стилистике и имеет угловатые формы. Габариты: 4200 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1700 мм в высоту. Колесная база - 2700 мм.

Силовая установка модели состоит из одного электромотора мощностью 184 л.с. Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. Снаряженная масса варьируется от 1775 до 1800 кг в зависимости от версии. Емкость батареи и запас хода пока не раскрываются.