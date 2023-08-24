Geely Galaxy E8 возьмёт своё экраном

В китайских СМИ появилось первое изображение интерьера флагманского седана Geely Galaxy E8, и тут есть на что посмотреть. Geely решила не устанавливать три отдельных дисплея, как это сделано в том же Monjaro, а поместить на переднюю панель один большой экран, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Диагональ составляет 45 дюймов, разрешение - 8К. Длина панели составляет 1130 мм, ширина - 138 мм. Ширина рамки - всего 8 мм. Толщина всего модуля - 9,8 мм. На этом экране можно не только просматривать навигационные данные но и, например, играть - поддерживается подключение контроллеров, как у современных консолей. Вот как это выглядит:

На фоне огромного экрана теряется руль, точнее штурвал. Насколько удобно будет управлять автомобилем при помощи него, вопрос открытый. Из других особенностей оснащения машины можно отметить передовую SoC Qualcomm Snapdragon 8295. Подробно о ней мы уже писали.

Geely Galaxy E8 - флагманский электрический седан компании. Его габариты составляют 5010 х 1920 х 1465 мм, колёсная база - 2925 мм. Для автомобиля заявлен пока только один мотор - мощностью всего 272 л.с. Соответственно, поначалу седан будет моноприводным.