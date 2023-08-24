Geely Galaxy E8 возьмёт своё экраном
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В китайских СМИ появилось первое изображение интерьера флагманского седана Geely Galaxy E8, и тут есть на что посмотреть. Geely решила не устанавливать три отдельных дисплея, как это сделано в том же Monjaro, а поместить на переднюю панель один большой экран, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Флагманский седан Geely Galaxy E8 возьмёт своё не мощностью, а экраном: дисплей с разрешением 8К занимает почти всю переднюю панель

Диагональ составляет 45 дюймов, разрешение - 8К. Длина панели составляет 1130 мм, ширина - 138 мм. Ширина рамки - всего 8 мм. Толщина всего модуля - 9,8 мм. На этом экране можно не только просматривать навигационные данные но и, например, играть - поддерживается подключение контроллеров, как у современных консолей. Вот как это выглядит:

Флагманский седан Geely Galaxy E8 возьмёт своё не мощностью, а экраном: дисплей с разрешением 8К занимает почти всю переднюю панель

На фоне огромного экрана теряется руль, точнее штурвал. Насколько удобно будет управлять автомобилем при помощи него, вопрос открытый. Из других особенностей оснащения машины можно отметить передовую SoC Qualcomm Snapdragon 8295. Подробно о ней мы уже писали. 

Флагманский седан Geely Galaxy E8 возьмёт своё не мощностью, а экраном: дисплей с разрешением 8К занимает почти всю переднюю панель

Geely Galaxy E8 - флагманский электрический седан компании. Его габариты составляют 5010 х 1920 х 1465 мм, колёсная база - 2925 мм. Для автомобиля заявлен пока только один мотор - мощностью всего 272 л.с. Соответственно, поначалу седан будет моноприводным.