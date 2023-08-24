Новейший Kia Rio

В Южной Корее на парковке удалось заснять очередную новинку Kia - бюджетный седан K2, известный в России как Kia Rio. Автомобиль полностью без камуфляжа, и это первый раз, когда появились живые изображения новинки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, нужно отметить, что несмотря на то, что в ролике модель называют K3, на самом деле это именно K2, о чем свидетельствует шильдик на крышке багажника (на скриншоте ниже). Речь именно про вариант для домашнего рынка, в других странах модель может называться иначе.

Новый Kia K2/Rio выполнен в стилистике старших моделей - того же нового Sorento и более крупного Telluride. По крайней мере, если говорить о фарах. Сзади тоже все выполнено по-новому. Можно сказать, что новый Rio так же не похож на предшественника, как не похож на предшественника новый Hyundai Solaris.

Обозревателю даже удалось заглянуть в салон с совершенно новой компоновкой приборной панели. Новый Rio получил панель экранов по типу нового Solaris. Габариты седана уже известны - 4545 х 1765 х 1475 мм, колёсная база - 2670 мм.Машина будет оснащаться разными моторами на разных рынках. В их числе будут атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2,0 л мощностью 123 и 152 л.с. Возможно Rio также получит новый турбомотор от нового Huindai Solaris.