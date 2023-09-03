В Китае показали новый автомобиль от Xiaomi

В Китае на фото попал электрический родстер XiaoPaoChe SC-01, который построен на деньги IT-гиганта Xiaomi. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CarNewsChina.

Спорткар XiaoPaoChe SC-01 в камуфляжной пленке заметили в ходе дорожных испытаний. Длина родстера составляет 4085 мм при колесной базе 2500 мм, снаряженная масса машины - 1300 кг. Автомобиль оснащен двумя электромоторами, суммарная мощность силовой установки составляет 435 л.с., разгон до "сотни" занимает 3,9 секунды. На одном заряде батареи спорткар способен проехать около 500 км. Предполагается, что модель поступит в производство во второй половине 2024 года.

Бренд XiaoPaoChe, под которым будут выпускать электрические спортивные автомобили, запустили в Китае в сентябре прошлого года. Он принадлежит компании Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, основанной в 2016 году в качестве ателье по тюнингу автомобилей. Отмечается, что IT-гигант Xiaomi инвестировал в компанию десятки миллионов юаней.