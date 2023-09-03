Дилеры предупредили о резком подорожании премиальных автомобилей

Премиальные автомобили, которые ввозят в Россию путем параллельного импорта, в ближайшее время подорожают примерно на 1 млн рублей. Как передает Day.Az, об этом рассказал директор департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов, сообщают "Автоновости дня".

По словам Желобова, рост цен связан с повышением утилизационного сбора с 1 августа. В зависимости от рабочего объема двигателя ставка утильсбора для легковых машин выросла в 1,7-3,7 раза.

"Утильсбор на такие авто составит до 1 млн рублей. В результате примерно на такую сумму подорожают автомобили премиум-сегмента", - отметил собеседник.

К примеру, как подсчитывала "Газета.Ru", для внедорожника Toyota Land Cruiser 300 с дизельным мотором объемом 3,4 литра утильсбор до повышения составлял 259,6 тыс. рублей, а с 1 августа он достиг 970 тыс. рублей. Утильсбор на подержанный внедорожник того же класса с мотором от 3 до 3,5 литра вырос в 2,6 раза - с 570 тыс. рублей до 1,485 млн рублей.