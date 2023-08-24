Volvo показал первый премиальный минивэн в своей истории

Volvo представил тизеры нового минивэна EM90, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Как уверяет автопроизводитель, это первый в истории марки премиальный минивэн с электрической силовой установкой. Премьера состоится 12 ноября 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Пока что компания полностью не раскрывает внешний вид автомобиля, однако на тизере можно заметить, что у EM90 панорамная крыша и Т-образные задние фонари.

Zeekr 009 оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л.с. и 686 Н·м крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает 4,5 с. Емкость батареи составляет 116 кВт·ч, что позволяет преодолевать до 702 км на одной зарядке.