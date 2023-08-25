Kia Cerato впервые засняли на тестах

Вчера появился видеоролик с демонстрацией серийного экземпляра Kia K2, а сейчас на фото показан седан покрупнее - это будущий Kia Forte (в США) и Kia Cerato (во многих других странах). В Корее эта модель может получить обозначение K3 или K4, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Несмотря на то, что будущий Cerato усердно скрыли от глаз, можно разглядеть совершенно новую переднюю часть с Т-образной оптикой - она будет выполнена в стилистике новых Sorento и Picanto. В профиль машина здорово напоминает нынешний Forte/Cerato. Новая машина явно станет больше, но вряд ли намного. Сзади - фонари новой формы, соединенные "перекладиной".

Не исключено, что внешне новый Forte/Cerato повторит Kia K2 с поправкой на большие размеры. Не исключено, что от Kia K2 он получит и моторы - атмосферные объемом 1,6 и 2,0 л.