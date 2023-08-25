Представлен обновленный Subaru Forester

Subaru представила на домашнем рынке немного обновленный внедорожник Forester. Автомобиль не изменился технически, но стало иным наполнение комплектаций, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Так, в комплектациях X-Break и Advance теперь есть электропривод двери багажника, а в комплектации X-Break появились электрорегулировки передних кресел. Subaru обновила ПО фирменного комплекса безопасности, за счет этого, к примеру, повысилась эффективность системы автоторможения при езде задним ходом, также увеличилась длительность звукового предупреждения о препятствии.

Изображение: Subaru

Отличительной особенностью экстерьера всех версий Forester для японского рынка - антенна типа "акулий плавник" и спойлер на двери багажника, окрашенные в черный.

Изображение: Subaru

Базовый двигатель для японского Subaru Forester 2024 - 2,0-литровый мощностью 150 л.с., альтернативный агрегат - 1,8-литровый турбированный мощностью 174 л.с. Коробка передач - фирменный вариатор Lineartronic, привод - полный. В Японии за автомобиль просят от 21 тыс. долларов.