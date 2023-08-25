Опубликованы новые изображения Volkswagen Tiguan 2024

Немецкий ресурс MQB-Coding подложил Volkswagen свинью, опубликовав новые изображения кроссовера Tiguan 2024. Картинка экстерьера, во-первых, самая качественная на текущий момент, во-вторых, ее можно назвать официальной, ведь извлекли изображения, судя по всему, из руководства по эксплуатации, передает Day.Az со ссылкой на xbt.

Трудно сказать, какая из версий Tiguan 2024 представлена на рендере, но по косвенным признакам (например, наличию люка) можно говорить о средней комплектации (у варианта R-Line должны быть более агрессивные бамперы). В целом экстерьер очень спокойный - он выполнен с стилистике электромобилей Volkswagen ID. Но можно сказать, что из-за такой унификации Tiguan теряет свою индивидуальность.

В салоне обращает на себя внимание большой экран медиасистемы (в базе диагональ составит 12,9 дюйма, в топовой версии - 15 дюймов) и переключатель Driving Experience на центральном тоннеле.

Все идет к скорой премьере Tiguan 2024 - она состоится осенью. В продаже новые машины появятся, судя по всему, в начале 2024 года.