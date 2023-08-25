Раскрыты характеристики нового Porsche Panamera

Сразу два ресурса - Autocar и Car&Driver - опубликовали технические характеристики совершенно нового Porsche Panamera. Флагманский лифтбэк не превратится в электромобиль - он сохранит моторы V6 и V8. Но без электромотора в некоторых версиях все равно не обойдется, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Базовый мотор для нового Porsche Panamera - 2,9-литровый V6 мощностью 350 л.с., работающий в связке с 8-ступенчатым "роботом". До 100 км/ч такая версия разгоняется за 5,2 с. Топовая версия Turbo E-Hybrid, как указано в названии, гибридная: тут мотор V8 объемом 4,0 л с турбонаддувом и электромотором. Суммарная мощность системы - 680 л.с. Гибрид подключаемый, с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 25,9 кВтч. На чистом электричестве лифтбэк сможет проехать 85 км, зато расход будет небольшой, а динамика - практически ураганной: расчетное время разгона до 100 км/ч - 3,1 с.

Через какое-то время после старта продаж ожидается появление еще более мощной Panamera - мощностью около 750 л.с., но она ничем принципиально не будет отличаться от 680-сильной версии Turbo E-Hybrid. Возможно, увеличат давление наддува и/или установят более мощный электромотор.

Из других особенностей новой Panamera: более жесткий кузов, новая пневмоподвеска (она будет уже в базе), улучшенная звукоизоляция, более комфортные кресла. Интерьер повторит интерьер недавно обновленного Porsche Cayenne (c тремя экранами на передней панели). Несколько увеличится колесная база, за счет этого станет чуть просторнее на задних местах.

Премьера новой Panamera ожидается к концу года, в продажу автомобиль поступит в следующем году.