"Соллерс" запустит производство автомобилей в Азербайджане

"Соллерс" начнет осенью 2023 года производство автомобилей на азербайджанском предприятии "Азермаш". Об этом журналистам сообщил директор по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы недавно заключили соглашение о развитии сотрудничества с Азербайджаном. Осенью у нас будет официальное открытие этого проекта. Это будет для нас первый экспортный рынок", - сказал он.

Шарапов добавил, что у компании также есть планы выхода на рынки других стран. В первую очередь, это касается стран Таможенного союза, с которыми унифицированы необходимые для запуска документы, в том числе признается российское одобрение транспортного средства (ОТТС).

В мае "Соллерс" и "Азермаш" подписали соглашение, в соответствии с которым российский автопроизводитель наладит на мощностях азербайджанского предприятия выпуск легких коммерческих автомобилей с использованием российских комплектующих.