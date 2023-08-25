Представлен самый уютный Ford Transit

Компания Ford сегодня представила спецверсию своего микроавтобуса Ford Transit Custom 2024 - она называется Nugget и предназначена для любителей автопутешествий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, в салоне кемпера спереди - раздельные кресла, которые могут поворачиваться на 180 градусов. Таким образом можно организовать обеденную зону или рабочее место. Сзади - еще сиденье для двоих. Оно оснащено подогревом и может раскладываться в кровать. Получается кровать с подогревом. Еще одна большая кровать под потолком, над ней - подъемная крыша.

В автомобиле полно умных решений. Например, в сдвижную дверь встроен столик, плафоны подсветки в задней части выполнены поворотными, а внутренняя часть задней двери фактически является специальным отсеком для перевозки складных стульев.

Душ есть, но не стационарный в виде отдельного небольшого помещения. С такой короткой базой сделать стационарные душ и туалет вряд ли получилось. Зато душ - с теплой водой, а в задней части нашлось место для небольшой плиты, раковины и холодильника.

На крыше разместились панели солнечной батареи, а управлять возможностями мобильного дома можно как при помощи 7-дюймового сенсорного экрана, размещенного в задней части, так и со своего смартфона.

В оснащение базовой версии кемпера войдет 2,0-литровый турбодизельный мотор мощностью 170 л.с. и 8-ступенчатый "автомат". Топовая версия - гибридная, с 2,5-литровым мотором и электромотором. Суммарная мощность установки - 232 л.с. За счет тяговой батареи емкостью 11,8 кВт·ч кемпер сможет проезжать до 50 км на чистом электричестве. Позже обещают полноприводную и полностью электрическую версии.

Стоимость впечатляет: от 76,5 тыс. евро. Топовые версии будут еще дороже. За такие деньги во многих городах можно купить 2-комнатную квартиру. Но на ней нельзя будет съездить за грибами или отправиться на море. Первые заказчики получат свои Ford Transit Custom Nugget 2024 весной следующего года.