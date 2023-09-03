Каким будет Volkswagen California нового поколения?

Volkswagen показал предвестника кемпера California нового поколения. На выставке Caravan Salon 2023 в Дюссельдорфе состоялась премьера концептуального прототипа модели California следующего поколения, которое получит обозначение T7. Главное визуальное отличие шоу-кара от актуального кемпера - наличие второй раздвижной двери с левой стороны, а техническое новшество - гибридная силовая установка. И то, и другое, с большой долей вероятности, будет доступно и для серийной California T7, которая выйдет на рынок в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Volkswagen объяснили, что с появлением второй раздвижной двери California превратилась в трехзонный кемпер. Правая часть салона отведена под сидячие пассажирские места. Предполагается, что в такой конфигурации автомобиль можно использовать как обычный минивэн в течение недели, а по выходным, во время выездов на природу, доступна вторая зона - "палаточная", с одностоечным навесом, затеняющим зону правой двери. Третья зона - это левая сторона салона, которая оборудована кухней и двухстоечным навесом на случай отдыха на природе.

Передние кресла могут поворачиваться на 180 градусов, а заднее сиденье раскладывается в кровать. Кресла также можно снять, чтобы освободить дополнительное пространство. Есть и подъемная крыша, управление которой осуществляется с поворотного планшета или со смартфона.

В движение концептуальную California приводит бензоэлектрическая установка. Подробности о ней не приводятся, но, вероятно, эта та же гибридная система eHybrid, которая доступна для Multivan: в ее состав входят 1,4-литровый ДВС и электромотор, которые суммарно развивают 218 лошадиных сил. Запас хода на чистом электричестве - 50 километров.

С момента появления Volkswagen California на рынке было продано более 260 тысяч таких машин: за первый год удалось реализовать всего пять тысяч экземпляров, а к 2017-му, когда в продажу поступило поколение T6, продажи превысили отметку в 15 тысяч штук. Новая же California поколения T7 выйдет на европейский рынок в следующем году и будет стоить примерно 65-70 тысяч евро, что соответствует 6,7-7,2 миллиона рублей по текущему курсу.