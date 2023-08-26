Kia прекращает выпуск Rio

Kia Rio - последняя жертва в череде прекращения производства доступных малолитражных автомобилей в США. Сообщается, что малолитражный седан и хетчбэк не вернутся в 2024 модельном году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Rio был одним из трех оставшихся новых автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, доступных в США в 2023 модельном году. В связи с предстоящей отменой выпуска Mitsubishi Mirage в качестве члена этого клуба в будущем останется только Nissan Versa.

За июль этого года Kia продала 16 554 экземпляра Rio, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Но Rio никогда не входил в число самых продаваемых моделей Kia, а его низкие цены означали небольшую прибыль. Компактный седан Forte теперь станет самой дешевой моделью в линейке Kia. За модель 2023 года цена начиналась с 20 815 долларов. Цены на 2024 год еще не объявлены.

Kia также недавно представила новый седан под названием K3 и подтвердила, что в будущем он послужит заменой как Rio, так и Forte, но вряд ли его стартовая цена будет ниже 20 000 долларов.

Дополнительную информацию об этой новой модели появится позже в этом году, поскольку она может появиться в США в 2024 году.