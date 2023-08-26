Представлен уникальный минивэн Toyota Sienna

Компания Toyota представила уникальный минивэн Toyota Sienna, который создал для фанатов автомобильного звука, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Минивэн оснащен аудиосистемой с 60 динамиками, состоящей из четырех 12-дюймовых сабвуферов, 36 среднечастотных динамиков, 14 высокочастотных динамиков и шести перкуссионных рупоров. Он имеет 16 усилителей мощностью 25 000 Вт. Звук профессионального уровня исходит от 12-канального цифрового звукового процессора, а через восьмиканальный микшер фургона доступны несколько подключений.

Toyota модифицировала не только аудиосистему Sienna. Автопроизводитель установил более тяжелые пружины, добавил двухдюймовый лифт подвески и установил 22-дюймовые колеса. Компания также использовала много шумопоглощающего материала.

В Sienna заменили заднюю дверь багажного отделения на распашные двери с динамиками. Автопроизводитель удалил центральную панель крыши фургона, заменив ее полностью выдвижной панелью и приподнятой платформой для мобильной диджейской будки, оснащенной цифровыми проигрывателями.

Он оснащен шестью литий-ионными батареями напряжением 56 В, которые выдают ток 16 А, и стандартными 110-вольтовымы розетками. Батарея питает 43-дюймовый телевизор на задней панели с Wi-Fi для потоковой передачи видеоконтента или видеоигр.

Автомобиль имеет настраиваемые динамические светодиоды и настраиваемое освещение. Техасская компания Complete Customs разработала концепцию для Toyota, в проекте также приняла участие компания SiriusXM.

2,5-литровый электрифицированный силовой агрегат развивает общую мощность 245 лошадиных сил. Toyota предлагает его как в переднеприводной, так и в полноприводной конфигурации.