Представлен первый пикап Ford с матовым кузовом

Ford в настоящее время предлагает не слишком много вариантов окраса для пикапа F-150 Lightning, но в 2024 году к линейке присоединится новая специальная версия под названием Platinum Black. Производитель окрасит весь электропикат в матово-черный цвет вместе со специальными значками, колесами, освещением и деталями интерьера.

F-150 Lightning Platinum Black 2024 года будет доступен в ограниченном количестве - 2000 единиц - а поставки планируется начать в начале 2024 года. Он основан на топовой комплектации Platinum и имеет стартовую цену в 99 990 долларов - немного дороже, чем стартовая цена Lightning Platinum 2023 года, которая составляет 93 290 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, покупатели получат матово-черный кузов, 22-дюймовые черные колеса с матово-черными гайками, черные значки, мягкую крышку багажника и глянцево-черную крышу с графикой в салоне. Автомобиль получит кожаную обивку Nirvana, а также табличку, обозначающую номер специальной серии. Сама виниловая пленка произведена поставщиком 3M, и Ford предлагает трехлетнюю гарантию или 58 000 км пробега конкретно на эту пленку.

Platinum Black в стандартной комплектации поставляется с аккумуляторной батареей увеличенного запаса хода и двухмоторной трансмиссией мощностью 580 л.с. Ford утверждает, что он будет обеспечивать тот же запас хода в 482 км миль по рейтингу EPA, что и стандартный Platinum.

Новые функции для всех F-150 Lightning 2024 модельного года включают функцию автоматической блокировки, когда вы выходите из грузовика и уходите с ключом в кармане, а также обновленную функцию помощи водителю BlueCruise 1.2 без помощи рук. Дополнительный бортовой генератор ProPower теперь автоматически включается при разблокировке пикапа, а это означает, что вам не нужно физически запускать грузовик перед подключением устройств. Ford заявляет, что эти улучшения будут предлагаться в виде обновлений программного обеспечения для существующих владельцев Lightning 2022 и 2023 годов.