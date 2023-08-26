Новый BMW X5 Li для большего комфорта

Первоначально BMW представила X5 Li только для Китая в марте 2022 года или около полутора лет назад. Обычно компании не обновляют свою продукцию так часто, но BMW сделала исключение, представив новую версию LCI длиннобазного внедорожника для Китайской Народной Республики, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

У автомобиля удлиненная колесная база, увеличенная на 130 миллиметров по сравнению с его мировым аналогом. Это приводит к увеличению пространства для ног задних пассажиров. В дополнение к этому расширенные задние двери упрощают посадку и высадку. Специально разработанные сиденья и эксклюзивное оборудование обеспечивают комфорт в поездках на дальние расстояния.

Новый X5 Li, производимый на заводе в Дадуне совместным предприятием BMW Brilliance, будет доступен в двух версиях и поступит в продажу в сентябре 2023 года. Базовой моделью является X5 xDrive30 Li, оснащенный 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 258 лошадиных сил. Он обеспечивает разгон до 100 км/ч примерно за 7,2 секунды.

Для клиентов, которым нужен шестицилиндровый двигатель, есть X5 xDrive40Li, который может похвастаться 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. Он генерирует впечатляющие 380 л.с. и разгоняется до "сотни" за 5,5 секунды. Примечательно, что X5 xDrive40Li также может перемещаться на чистой электроэнергии на низких скоростях.

Автомобиль получил обновленные BMW iDrive с QuickSelect и информационно-развлекательное программное обеспечение версии 8.5 с новой структурой меню и новым главным экраном, а также визуальные изменения передней панели. Кроме того, автомобиль получил гальванические детали на рулевом колесе и дверных панелях, а также лоток для смартфона с индуктивной зарядкой.