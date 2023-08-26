Названы цены новейшего Haval Raptor с адаптивным круиз-контролем

Совершенно новый внедорожник Haval Raptor от Great Wall Motors показали на автосалоне в Чэнду. Raptor позиционируется как легкий внедорожник с хардкорным дизайном, оснащенный гибридной системой Hi4 от GWM. Ожидается, что его предварительная продажа начнется во время автосалона в Чэнду, а предпродажная цена составит менее 27 400 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Автомобиль получил украшенную заклепками переднюю решетку, внешнее запасное колесо и затемненные колесные арки. Решетка украшена английским логотипом Haval. Также хорошо узнаваемы круглые фары по бокам радиаторной решетки, как у Haval Dargo. Кроме того, дверь багажника открывается вбок.

Это подключаемый кроссовер с габаритами 4680 х 1916 х 1822 мм при колёсной базе 2738 мм. Кроме того, внешнее запасное колесо увеличивает длину автомобиля ещё на 120 мм, в результате чего его длина составляет 4800 мм. Клиренс равен не менее 170 мм при полной загрузке. Он увеличивается до 200 мм в незагруженном состоянии, а глубина преодолеваемого брода равна 560 мм.

Haval Raptor будет предлагать две версии мощности: базовую и мощную, на базе гибридной системы Hi4 от Great Wall Motors, состоящей из двигателя объёмом 1,5 л и двух электродвигателей. Базовая версия отличается комбинированной мощностью 377 л.с. и батареей ёмкостью 19,09 кВт•ч, что обеспечивает запас хода на чистой электротяге 102 км. Мощная версия предлагает комбинированную мощность 383 кВт в сочетании с аккумуляторной батареей ёмкостью 27,54 кВт•ч, что обеспечивает запас хода на чистой электротяге 145 км. У обеих версий комбинированный крутящий момент 750 Нм.

Салон получил чёрную центральную консоль, парящий экран управления, чёрные кожаные сиденья с чёрной строчкой и чёрный материал на обивке дверей, круглый трехспицевый руль и центральную консоль с физическими кнопками для управления автомобилем.

Что касается безопасности, передовая система помощи при вождении Haval Raptor поддерживается 11 датчиками, есть адаптивный круиз-контроль.