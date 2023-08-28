Xpeng выпустит шесть новых моделей автомобилей

Китайский автопроизводитель Xpeng планирует до 2025 года выпустить шесть новых моделей автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что бренд сейчас работает над минивэном X9, внедорожником G7, седанами F57 и F59, кроссовером F61 и купе E29. Большинство моделей будет оснащаться электрическими силовыми установками. Запас хода составит от 500 до 800 км в зависимости от автомобиля.

На сегодняшний день Xpeng выпускает пять моделей. С выводом новинок, бренд собирается укрепить свои позиции на авторынке Китая.