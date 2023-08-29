Renault готовится представить новый компактный кроссовер

Компания Renault представит новый компактный кроссовер для развивающихся рынков осенью 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, автомобиль получит название Kardian.

Новый Kardian станет первым представителем целого семейства новых моделей, которые будут предназначены для рынков за пределами Европы. Сначала планируется начать продажи модели в Южной Америке.

Кроссовер Renault Kardian будет представлен 25 октября 2023 года на специальном мероприятии в Рио-де-Жанейро. тогда же станут известны технические характеристики автомобиля и цены.