Плохой бензин может стать причиной возгорания Bentley Bentayga

Автопроизводитель Bentley объявил о начале отзывной кампании в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает carscoops.com. Компания планирует отозвать для ремонта около 3,5 тыс. автомобилей Bentayga.

Поводом для отзывной кампании стали обращения клиентов, которые жаловались на запах бензина в салоне Bentley Bentayga. В результате проведенного расследования выяснилось, что в верхней части топливного бака некоторых экземпляров модели Bentayga происходила утечка бензина. Это было связано с перепадами температур и использованием некачественного бензина.

Отзывная кампания затронет автомобили, выпущенные в период с марта 2016 по июнь 2023 года. Дилеры оповестят владельцев о необходимости приехать в сервис для ремонта.