https://news.day.az/autonews/1593866.html Toyota возобновила работу заводов - ВИДЕО
Toyota возобновила работу заводов - ВИДЕО
Компания Toyota Motor возобновляет работу своих заводов в Японии после системного сбоя.Ранее сообщалось об остановке в стране всех предприятий автомобильного гиганта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, при этом компания не считает, что сбой был вызван кибератакой. Руководство автоконцерна принесло извинения клиентам и поставщикам.
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