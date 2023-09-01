Toyota возобновила работу заводов

Компания Toyota Motor возобновляет работу своих заводов в Японии после системного сбоя.Ранее сообщалось об остановке в стране всех предприятий автомобильного гиганта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, при этом компания не считает, что сбой был вызван кибератакой. Руководство автоконцерна принесло извинения клиентам и поставщикам.