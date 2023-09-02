Tesla показала обновленный вариант электромобиля Model 3

Американский автопроизводитель Tesla представил обновленный электрокар Model 3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Engadget.

Новая версия электрического седана получила небольшой редизайн: в частности, в компании рассказали об улучшенной аэродинамике автомобиля. Из-за этого в том числе увеличилась дальность хода - до 630 километров в зависимости от версии.

Также в компании рассказали, что внедрили более жесткий кузов и обновили настройку подвески, чтобы машина более эффективно справлялась с неровностями на дороге. Кроме того, новая Tesla Model 3 получила улучшенную шумоизоляцию, вентилируемые кресла, настраиваемую переднюю оптику. Автомобиль поступил в продажу в Европе и Китае, в США электрокар появится позже.

В заключение в Tesla отметили, что новая версия Model 3 оснащена улучшенной аудиосистемой, которая имеет до 17 динамиков. Также появились два новых цвета - "ультракрасный" и "стелс-серый".

Цены на автомобиль зависят от региона. Так, в Норвегии обновленная Model 3 стоит столько же, сколько старая версия. В Китае электромобиль оценили в 35 тысяч долларов, или примерно на 12 процентов дороже, чем предыдущая версия.