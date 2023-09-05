Seat завершит производство автомобилей

В ответ на вопрос о будущем Seat Томас Шефер ответил, что место Seat займет дочерняя Cupra - наиболее динамично развивающаяся автомарка в Европе. У Volkswagen Group большие планы на Cupra, подразумевающие серьезные инвестиции в дальнейший рост продаж. Таким образом, по мнению Autocar, Seat может досрочно лишиться текущих моделей: хэтчбек и универсал Leon после обновления 2024 года могут полностью перейти под шильдик Cupra.

Seat был основан в 1950 году, а автомобили начал выпускать в 1953-м, когда с конвейера производителя сошел первый экземпляр 1400 - среднеразмерного заднеприводного седана. В 1986 году правительство Испании продало марку немецкому концерну Volkswagen Group.

Что касается Cupra, то ее линейка в ближайшее время пополнится небольшим кроссовером Terramar, близким к Audi Q3, а также недорогим электромобилем на основе концепта Dark Rebel, который присоединится к показанному в этом году "зеленому" Tavascan.