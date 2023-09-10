Экстремальный Porsche 911 стал рекордсменом исторической гоночной трассы

Спорткар Porsche 911 GT3 RS стал рекордсменом исторической гоночной трассы "Роуд Америка". Модель начала свою карьеру с быстрого круга на Нюрбургринге, а вслед за достижением на культовой немецкой трассе спорткар записал на свой счёт рекорд для дорожных автомобилей и на американском гоночном треке, открытом в 1955 году. Пилот фирменного монокубка Porsche Deluxe Carrera Cup North America проехал по нему с лучшим, чем у Porsche 911 GT2 RS, результатом. В заезде участвовал стандартный автомобиль в полусликах Michelin Pilot Sport Cup 2 R, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

GT3 RS оснащён 4,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 525 лошадиных сил и крутящим моментом 465 Нм. Гонщик-ветеран Porsche Deluxe Carrera Cup North America Димитри Димакос проехал по классической американской гоночной трассе Road America в городе Элхарт-Лейк штата Висконсин за 2:13.8. "Роуд Америка" зарегистрирована в Национальном реестре исторических мест США.

Предыдущий рекорд, установленный Дэвидом Донохью на Porsche 911 GT2 RS в апреле 2019 года, был улучшен почти на две секунды. Как отметил пилот, дорожный спорткар очень похож на гоночное купе 911 GT3 Cup и позволяет даже неопытному водителю ехать быстро и точно, не допуская критичных ошибок на быстром круге.

"Самое главное - это даже не время круга, а лёгкость, с которой машина может достичь этого времени, и уверенность, которую она вселяет в водителя. Автомобилем может управлять водитель-новичок или водитель среднего уровня, но при этом он будет очень быстрым. Спорткар стабилен на торможении и отлично поворачивает", - отметил Димитри Димакос.