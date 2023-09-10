Супергибрид Lamborghini Revuelto получил тюнинг имени Шумахера

Итальянский супергибрид Lamborghini Revuelto получил доработки от немецкого ателье DMC. Автомобиль с двигателем V12 и сразу тремя электромоторами не нуждается в технических доработках, но внешность новинки специалистам компании показалась достаточно скромной, поэтому компания взялась за новый обвес для итальянской модели. Все его компоненты изготовлены из углеродного волокна, а клиенты могут выбрать два варианта внешнего вида автомобиля. Версия с массивным антикрылом с креплением типа "лебединая шея" носит имя легендарного немецкого гонщика, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ателье DMC из Дюссельдорфа подготовило для модели комплект аэродинамических элементов, включающий в себя передний сплиттер с боковыми "закрылками" и капот с дополнительными воздуховодами. Суперкар дополнен комплектом воздухозаборников на крыльях, новым задним бампером с изменённым диффузором и антикрылом.

Все компоненты изготовлены из карбона, который может быть препреговым, либо кованым. Первый доступен с глянцевой или матовой поверхностью в зависимости от выбора покупателя. От клиента же зависит, какой тип обвеса - Molto Veloce или Schumacher - будет установлен на автомобиль. Единственное отличие между этими вариантами - в антикрыле.

Обвес в честь Михаэля Шумахера будет выпущен ограниченным тиражом в 88 экземпляров. Дополняют облик обеих версий кованые диски AL13. За счёт титанового выхлопа ZESAD тюнеры готовы добавить к 1015 лошадиных силам еще 90 сверху. Оба обвеса оценены в 88 888 долларов, а если два комплекта деталей не нужны, можно выбрать один из двух, отдав за них от 39 990 до 49 990 долларов.