Nissan выпустит новое поколение кроссовера Kicks

Новое поколение кроссовера Nissan Kicks выйдет в конце 2023 года. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, новая модель будет больше и просторнее машины нынешнего поколения. Автомобиль получит видоизмененные фары и фонари, спортивный обвес, а также спойлер на двери багажника. В салоне появится новая передняя панель, а также более качественные материалы обивки.

О двигателях для нового Nissan Kicks не сообщается. Выпускающаяся сейчас модель оснащается 122-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 л. и вариатором. Привод только на передние колеса.