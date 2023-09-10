https://news.day.az/autonews/1595089.html Nissan выпустит новое поколение кроссовера Kicks
Nissan выпустит новое поколение кроссовера Kicks
Новое поколение кроссовера Nissan Kicks выйдет в конце 2023 года. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, новая модель будет больше и просторнее машины нынешнего поколения. Автомобиль получит видоизмененные фары и фонари, спортивный обвес, а также спойлер на двери багажника. В салоне появится новая передняя панель, а также более качественные материалы обивки.
О двигателях для нового Nissan Kicks не сообщается. Выпускающаяся сейчас модель оснащается 122-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 л. и вариатором. Привод только на передние колеса.
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