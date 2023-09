Дрэг-гонка классического пикапа Datsun и культового спорткара Nissan

Блогеры устроили битву пикапа Datsun 1200 Ute и спорткара Nissan Skyline GT-R. Американская команда Hoonigan представила очередной эпизод своего проекта This vs. That. В новом видеоролике авторы проекта продолжают своё путешествие по Австралии и изучение местных тюнинг-каров. Участниками новой дуэли в этот раз стали представители двух родственных марок - классический пикап Datsun 1200 Ute и культовое купе Nissan Skyline GT-R поколения R32. А объединяет дуэлянтов шестицилиндровый мотор от спорткара Nissan под капотом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Лёгкий грузовичок 1965 года не так прост, как кажется на первый взгляд. Под капотом автомобиля - 3,8-литровый турбомотор V6 от современного Nissan GT-R R35! Двигатель выдаёт 654 лошадиных силы, которые приходятся на массу 1320 килограммов, и сочетаются с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Купе 1992 года оснащено 3,2-литровым рядным 6-цилиндровым турбомотором с системой впрыска закиси азота на 1600 лошадиных сил и 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач с полным приводом.

А весит такой автомобиль свыше полутора тонн. С учётом такой разницы в характеристиках и типе привода, фаворита гонки можно назвать ещё до её старта, но это ничуть не мешает насладиться красивым заездом. И, конечно же, необычным проектом, в который стандартный Datsun превратил его владелец.